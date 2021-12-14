Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Зеленский и Столтенберг проведут встречу 16 декабря

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленський і Столтенберг

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в этот четверг, 16 декабря, проведут рабочую встречу. 

По данным пресс-службы НАТО, после встречи Зеленский и генсек НАТО выступят с совместным заявлением для СМИ в штаб-квартире НАТО.

Заявление для прессы, согласно анонсу, состоится в 11:15 по Киеву.

В сообщении не указывается, какой будет повестка встречи президента Зеленского и генсекретаря Столтенберга.

Однако в последнее время активно обсуждается эскалация России на украинской границе, а также требование России, чтобы НАТО не принимало в Альянс Украину и Грузию.

Читайте
Зеленский считает странным требование РФ не пускать Украину в НАТО

Источник: НАТО

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка