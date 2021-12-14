Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в этот четверг, 16 декабря, проведут рабочую встречу.

По данным пресс-службы НАТО, после встречи Зеленский и генсек НАТО выступят с совместным заявлением для СМИ в штаб-квартире НАТО.

Заявление для прессы, согласно анонсу, состоится в 11:15 по Киеву.

В сообщении не указывается, какой будет повестка встречи президента Зеленского и генсекретаря Столтенберга.

Однако в последнее время активно обсуждается эскалация России на украинской границе, а также требование России, чтобы НАТО не принимало в Альянс Украину и Грузию.

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Источник: НАТО