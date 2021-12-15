ЕС хочет играть активную роль в разрешении конфликтов стран Восточного партнерства

Президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский Союз готов начать играть активную роль для предотвращения и разрешения конфликтов с участием стран Восточного партнерства.

Об этом он сказал во время саммита в Брюсселе 15 декабря.

Он оценил как фундаментальную проблему затяжные конфликты в регионе стран Восточного партнерства.

– Они требуют новых усилий для их решения в соответствии с принципами и нормами международного права. Мы готовы играть активную роль в предотвращении и разрешении конфликтов, – сообщил Мишель.

Он напомнил, что на саммите нет Беларуси, которая приостановила свое участие в Восточном партнерстве, но для которой оставили пустой стул в качестве символического места.

– Несколько дней назад я вместе с Верховным представителем Жозепом Борреллем встретился с представителями белорусской демократической оппозиции. Я слышал об их личной борьбе и видел их храбрость. Мы едины в нашей поддержке белорусского народа и его стремления к демократическому будущему, – сообщил Шарль Мишель.

Фото с пустым стулом для Беларуси опубликовал у себя в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, назвав его острейшим изображением саммита.