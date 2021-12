ЕС хочет играть активную роль в разрешении конфликтов стран Восточного партнерства

Президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский Союз готов начать играть активную роль для предотвращения и разрешения конфликтов с участием стран Восточного партнерства.

Об этом он сказал во время саммита в Брюсселе 15 декабря.

Он оценил как фундаментальную проблему затяжные конфликты в регионе стран Восточного партнерства.

Он напомнил, что на саммите нет Беларуси, которая приостановила свое участие в Восточном партнерстве, но для которой оставили пустой стул в качестве символического места.

Фото с пустым стулом для Беларуси опубликовал у себя в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, назвав его острейшим изображением саммита.

The most poignant photo of the #EaP summit: the empty chair of #Belarus pic.twitter.com/0CYmrb9IZA

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2021