Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода

Лидеры стран ЕС приняли решение о продлении экономических санкций, введенных против России. Действующие ограничения будут действовать еще шесть месяцев.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– На фоне обсуждений введения пакета более жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления в Украину, лидеры ЕС согласовали продление действующих экономических санкций еще на шесть месяцев, – говорится в сообщении.

Впервые санкционный пакет Евросоюза был согласован 31 июля 2014 года. Такова была реакция Запада на действия России в отношении Украины — аннексию Крыма и оккупацию отдельных территорий Донбасса и Луганщины.

В сентябре того же года они были ужесточены, а уже весной 2015 года решением Европейского совета продолжительность экономических санкций против России начала зависеть от выполнения Минских договоренностей.

О согласовании очередного продления антироссийских санкций журналист Рикард Йозвяк писал в Twitter еще 7 декабря.