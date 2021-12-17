Дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь большие последствия — НАТО

Страны НАТО призывают Российскую Федерацию немедленно снизить напряжение на границе с Украиной и вывести свои войска. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета Альянса.

— Мы серьезно обеспокоены значительным, неспровоцированным и необоснованным российским военным наращиванием на границах Украины в последние месяцы, и мы отвергаем ложные российские утверждения о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, выбирать дипломатические средства и придерживаться ее международных обязательств по открытости в военной деятельности, — говорится в заявлении.

В НАТО заверили, что всегда будут решительно отвечать на любое ухудшение ситуации в сфере безопасности. Также страны-члены Альянса подчеркнули, что дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется.

– Мы снова повторяем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем Россию вывести ее силы из Украины. Отношения НАТО с Украиной – это дело только Украины и 30 стран-членов НАТО. Мы решительно исключаем любые попытки разорвать безопасность Альянса, — отмечают в заявлении.

Также в документе говорится, что НАТО продолжит тесно координировать действия с заинтересованными сторонами и другими международными организациями, в частности Евросоюзом.

Источник: НАТО