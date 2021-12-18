Высший генерал Североатлантического альянса Тод Уолтерс предложил НАТО создать военное присутствие в Румынии и Болгарии в связи с наращиванием Россией войск возле украинской госграницы.

Так, по данным Spiegel, предложение Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Уолтерса приведет к фактическому расширению миссии Альянса, согласно чему он развернул военные силы в странах Балтии, а также – на востоке Польши.

Собственные источники сообщили изданию, что Уолтерс призвал усилить войска на восточном фланге НАТО во время звонка по видеосвязи с военными-командующими стран-партнеров.

Для расширения присутствия НАТО планирует использовать миссию Enhanced Forward Presence (EFP).

Напомним, американские журналисты, ссылаясь на источники в разведке США, сообщают, что Россия продолжает стягивать войска к украинским границам, несмотря на то, что во время видеоконференции 7 декабря президент США Джо Байден призвал Путина к деэскалации конфликта.