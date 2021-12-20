Проведение Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2022 года перенесли

В Давосе перенесли проведение Всемирного экономического форума из-за ситуации со штаммом коронавируса Омикрон.

Предварительно планировалось, что он состоится 17-21 января 2022 года в Давосе-Клостерсе в Швейцарии. Теперь ожидается, что на форум удастся собраться в начале лета 2022 года.

Как подчеркивали организаторы, встречу планировали посвятить развитию капитализма всех заинтересованных сторон, использованию технологий Четвертой промышленной революции и более инклюзивному будущему в сфере труда.

Но вместо очной встречи, которая запланирована на лето, организаторы решили провести в конце января серию онлайн-сессий Положение дел в мире.

Последний раз Всемирный экономический форум в Давосе в привычном формате проходил в январе 2020 года. Это было до того, как пандемия коронавируса начала распространяться по Европе.

В январе 2021 года из-за пандемии форум прошел в онлайн-формате. Это была недельная виртуальная конференция Давосская повестка дня. В конце мая 2021 года планировался физический саммит в Сингапуре, однако его перенесли из-за ситуации с Covid-19.

Всемирный экономический форум в Давосе до пандемии проходил ежегодно. На мероприятии всегда присутствуют мировые политические лидеры и представители бизнеса.

Источник: Всемирный экономический форум