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Факты / Мир

Страны Балтии в случае необходимости готовы оказать Украине военную поддержку – Минобороны Литвы

Анастасия Гевко редактор ленты
Страны Балтии в случае необходимости готовы оказать Украине военную поддержку – Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страны Балтии договорились оказать Украине военную и невоенную поддержку в случае эскалации России. 

– Эскалация РФ против Украины требует надлежащего рассмотрения – действия России требуют от НАТО дополнительных мер по сдерживанию, – подчеркнул Анушаускас после встречи с министрами обороны из Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом 21 декабря.

Министры согласились с тем, что концентрация войск России на украинской границе является опасной попыткой РФ подорвать суверенитет Украины, стремящейся к членству в НАТО.

– Страны Балтии решительно поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ, а также – продолжающиеся реформы в оборонном секторе страны. В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку: как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны, – подчеркнул глава министр обороны Литвы.

По итогам встречи министры обороны стран Балтии подписали совместное заявление. 

В нем определены общие планы действий в области безопасности и обороны на 2022 год.

Ранее сообщалось, что западные СМИ со ссылкой на источники в разведке США пишут, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в Альянсе не видят признаков того, что количество российских войск вблизи границ Украины уменьшается.

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Источник: Минбороны Литвы

Фото: Минбороны Литвы

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