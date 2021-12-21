Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность личной встречи с главой РФ Владимиром Путиным, а также – создание новых переговорных площадок, в частности, с целью урегулирования конфликта на Донбассе.

Он считает, что новые форматы могут существовать параллельно с Нормандской четверкой.

– Я считаю, что мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встреч… Есть Нормандия, отдельно есть общение президента Соединенных Штатов с президентом России. Я знаю, что на разных уровнях проходят разговоры… И мы имеем разные разговоры. Там такой многовекторный идет разговор, – заявил журналистам Владимир Зеленский в резиденции Синегора в Ивано-Франковской области 21 декабря.

По его словам, американский президент Джо Байден передал ему большое количество важных деталей о переговорах между США и РФ.

Также Зеленский сказал, что допускает и трехсторонние переговоры с привлечением, вероятно, президента Байдена.

– Все работают, и, возможно, мы выйдем на встречу двухстороннюю, возможно, на трехстороннюю, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры об эскалации на украинско-российской границе.

После этого в Белом доме заявили, что в случае вторжения РФ в Украину готовы применить такие санкции, каких не было с 2014 года.

Впоследствии Джо Байден заявил, что предупредил Путина о разрушительных экономических и имиджевых последствиях в случае нападения на Украину.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России.