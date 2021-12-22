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Факты / Мир

Несмотря на Covid: Forbes назвал миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году

Анастасия Гевко редактор ленты
Ілон Маск

По подсчетам американского Forbes, из 2,6 тыс. миллиардеров мира почти 70% увеличили свое состояние за 2021 год, некоторые – на сотни и десятки миллиардов.

При этом совокупное состояние 10 самых разбогатевших людей выросло на $458 млрд. 

Это – больше чем четверть от общего прироста состояния всех миллиардеров мира с 1 января по 10 декабря 2021, а именно $1,6 трлн. 

Самым успешным по итогам года признали Илона Маска, чье состояние за год поднялось на $109,8 млрд и составило $265,4 млрд. Его успех связывают с взлетом курса акций Tesla на 39%, а также – повышения оценки SpaceX.

Кроме того, в ноябре этого года Маска признали первым человеком в истории, чье состояние оценили в $300 млрд – хотя после этого сумма несколько скорректировалась.

Второе место в списке самых разбогатевших за год – у индийского миллиардера Гуатама Адани (прибавил $52,5 млрд – до $81,1 млрд). Forbes подчеркнул, что стоимость акций его компании Adani Gas, занимающейся поставками сырья, взлетела на 400%, энергетической компании Adani Transmission – на 330%, а холдинговой Adani Enterprises — на 250%.

Третьим стал Ларри Пейдж – основатель компании Google. Его состояние за год выросло на $49,1 млрд и составило $126,3 млрд. Это связывают с бумагами Google, подорожавшими на 71% в 2021 году на фоне хорошей отчетности и обратного выкупа акций.

Также среди самых разбогатевших миллиардеров оказался Ларри Эллисон – основатель Oracle, который нарастил $47,5 млрд за счет роста бумаг своей корпорации, а также – благодаря успехам Tesla, поскольку он владеет вторым по величине пакетом ее акций после Илона Маска.

Еще одним разбогатевшим миллиардером стал Сергей Брин, он заработал $46,7 млрд за год благодаря скачку на 62% акций Alphabet, материнской компании Google.

Forbes также опубликовал сетку самых разбогатевших стран в 2021 году.

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Источник: Forbes

Фото: Getty Images

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