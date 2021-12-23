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Факты / Мир

Остаточного подтверждения нет: Белый дом о заявлении Путина по переговорам в Женеве

Анастасия Гевко редактор ленты
джен псакі

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 23 декабря сообщила, что Белый дом не готов подтвердить информацию о том, что переговоры США и РФ по безопасности состоятся в Женеве в январе 2022 года.

– Финальной договоренности по локации и времени нет… Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили финально все детали, – уточнила Псаки.

По ее словам, место и сроки проведения переговоров еще уточняются, но под обсуждением действительно эта дата – начало января.

– Мы также считаем, что это самый лучший путь продвижения вперед, – заявила Джен Псаки. 

Она уточнила, что администрация США работает над тем, чтобы дипломатические переговоры были проведены.

Ранее заявление о том, что переговоры России с США по безопасности в Европе пройдут в Женеве в начале следующего года, сделал на своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Он также утверждал, что представители для переговоров с обеих сторон уже назначены.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать Совет между РФ и Альянсом в начале 2022 года.

Целью инициативы является обсуждение предложений по безопасности, изложенных в проектах договоров МИД России.

Столтенберг уточнил, что сейчас важно найти способ снизить напряженность на украинско-российской границе и избежать любой дальнейшей эскалации ситуации.

При этом он предупредил Москву, что НАТО не пойдет на компромиссы в отношении своего права защищать всех союзников, а также – относительно права Украины выбирать собственный путь.

Источник: брифинг Джен Псаки

Фото: Getty Images

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