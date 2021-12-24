Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров компании “СИБУР”, крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.

Эта информация появилась 23 декабря в сообщении об изменениях в составе совета директоров ПАО СИБУР Холдинг, помимо Фийона там указано еще 11 человек.

По данным российского Интерфакса, Франсуа Фийона включили в список кандидатов еще 18 ноября, но сообщение появилось одновременно с раскрытием решения собрания акционеров, состоявшегося 17 декабря.

Согласно сообщению на сайте компании, Фийон стал независимым директором.

В ПАО СИБУР Холдинг назвали Фийона “не только управленцем высочайшего уровня, но и последовательным сторонником продвижения повестки устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья”.

Экс-премьер Франции вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитет по устойчивому развитию.

Франсуа Фийон был руководителем правительства Франции с 2017 по 2012 годы при президенте Николя Саркози.

После проигрыша президентских выборов Эммануэлю Макрону Фийон ушел из политики.

Против экс-премьера во Франции идет судебный процесс – его обвиняют в фиктивном трудоустройстве своих жены и детей.

Источник: СИБУР, Интерфакс-Россия