Президент США Джо Байден планирует пригрозить российскому президенту Владимиру Путину новыми экономическими санкциями во время разговора 30 декабря.

Так, по данным источника The Washington Post, близкого к администрации американского президента, Вашингтон готов к тому, чтобы действовать дипломатично в отношениях с Москвой.

Однако в случае нового вторжения войск РФ на территорию Украины, в качестве реакции планируют использовать не только введение новых ограничительных мер, но и усиление НАТО.

Также Киев получит дополнительную помощь для защиты от российской агрессии.

Администрация Байдена считает, что Россия должна начать демонстрировать свое стремление к деэскалации, прежде чем станет возможным дипломатический вариант “концовки игры”.

Ранее стало известно, что в скором времени Байден планирует провести переговоры с Зеленским.

Фото: Факты ICTV