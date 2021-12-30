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Факты / Мир

Байден пригрозит Путину санкциями во время сегодняшних переговоров – WP

Анастасия Гевко редактор ленты
байден путін

Президент США Джо Байден планирует пригрозить российскому президенту Владимиру Путину новыми экономическими санкциями во время разговора 30 декабря. 

Так, по данным источника The Washington Post, близкого к администрации американского президента, Вашингтон готов к тому, чтобы действовать дипломатично в отношениях с Москвой. 

Однако в случае нового вторжения войск РФ на территорию Украины, в качестве реакции планируют использовать не только введение новых ограничительных мер, но и усиление НАТО.

Также Киев получит дополнительную помощь для защиты от российской агрессии.

Администрация Байдена считает, что Россия должна начать демонстрировать свое стремление к деэскалации, прежде чем станет возможным дипломатический вариант “концовки игры”.

Ранее стало известно, что в скором времени Байден планирует провести переговоры с Зеленским.

Фото: Факты ICTV

Источник: The Washington Post

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