В Чехии местного жителя приговорили к 21 году тюрьмы за участие в войне на Донбассе

В Чехии Городской суд Праги приговорил 49-летнего Мартина Сукупа к 21 году заключения за участие в гибридной агрессии РФ против Украины на Донбассе.
Как сообщается, приговор вынесли заочно, так как Сукуп находится на неподконтрольной территории.
Приговор в законную силу еще не вступил. Адвокат осужденного уже подала апелляцию, чтобы обжаловать его.
По словам председателя судебной коллегии Сильвии Слепичковой, Сукуп, который ранее служил в чешской армии, злоупотребил своим командирским опытом.
Она уточнила, что тот приобщился к боям куда активнее, чем другие обвиняемые в подобных делах, а потому получил сразу высокое наказание.
В материалах приговора говорится, что Сукуп отправился в Украину воевать на стороне боевиков еще в 2014 году.
Он прослужил там по меньшей мере до 2018 года в качестве танкиста, командира сначала танковой роты, затем – танкового батальона и артиллерийской батареи.
Также он участвовал в боях за Краматорск и Горловку, во время которых, как сообщается в приговоре, погибло около тысячи украинских военных.
Прокурор Марек Бодлак подчеркнул, что таким образом подсудимый совершил предусмотренное уголовным правом Чехии преступление террористического нападения.
Он предлагал приговорить Сукупа к 20 годам лишения свободы.
Само это преступление предусматривает наказание сроком от 12 до 20 лет тюрьмы.
Но срок может быть повышен еще на треть, поскольку преступление было совершено в составе организованной преступной группировки.
В Чехии предусмотрено наказание за терроризм, даже если он был совершен не против этой страны.
Тем временем адвокат Сукупа Клара Тврда утверждает, что вина подзащитного не доказана.
Такое решение суда – не первое в Чехии.
На следующей неделе Высший суд в Праге планирует рассмотреть в апелляционном слушании дело Лукаша Новачека, которого в сентябре осудили за аналогичное преступление к 20 годам тюрьмы.
Новачек признал пребывание в рядах российских гибридных сил на Донбассе. При этом он отрицает, что участвовал в боевых операциях. Его вызывали как одного из свидетелей и по делу Сукупа, но он отказался свидетельствовать.