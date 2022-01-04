В Чехии местного жителя приговорили к 21 году тюрьмы за участие в войне на Донбассе

В Чехии Городской суд Праги приговорил 49-летнего Мартина Сукупа к 21 году заключения за участие в гибридной агрессии РФ против Украины на Донбассе.

Как сообщается, приговор вынесли заочно, так как Сукуп находится на неподконтрольной территории.

Приговор в законную силу еще не вступил. Адвокат осужденного уже подала апелляцию, чтобы обжаловать его.

По словам председателя судебной коллегии Сильвии Слепичковой, Сукуп, который ранее служил в чешской армии, злоупотребил своим командирским опытом.

Она уточнила, что тот приобщился к боям куда активнее, чем другие обвиняемые в подобных делах, а потому получил сразу высокое наказание.

В материалах приговора говорится, что Сукуп отправился в Украину воевать на стороне боевиков еще в 2014 году.

Он прослужил там по меньшей мере до 2018 года в качестве танкиста, командира сначала танковой роты, затем – танкового батальона и артиллерийской батареи.

Также он участвовал в боях за Краматорск и Горловку, во время которых, как сообщается в приговоре, погибло около тысячи украинских военных.

Прокурор Марек Бодлак подчеркнул, что таким образом подсудимый совершил предусмотренное уголовным правом Чехии преступление террористического нападения.

Он предлагал приговорить Сукупа к 20 годам лишения свободы.

Само это преступление предусматривает наказание сроком от 12 до 20 лет тюрьмы.

Но срок может быть повышен еще на треть, поскольку преступление было совершено в составе организованной преступной группировки.

В Чехии предусмотрено наказание за терроризм, даже если он был совершен не против этой страны.

Тем временем адвокат Сукупа Клара Тврда утверждает, что вина подзащитного не доказана.

Такое решение суда – не первое в Чехии.

На следующей неделе Высший суд в Праге планирует рассмотреть в апелляционном слушании дело Лукаша Новачека, которого в сентябре осудили за аналогичное преступление к 20 годам тюрьмы.

Новачек признал пребывание в рядах российских гибридных сил на Донбассе. При этом он отрицает, что участвовал в боевых операциях. Его вызывали как одного из свидетелей и по делу Сукупа, но он отказался свидетельствовать.