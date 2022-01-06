Протесты в Казахстане: как может повлиять сложившаяся ситуация на энергетику Украины и мира

Цены на уран на мировом рынке резко поднялись на фоне новостей о продолжении демонстраций в Казахстане, который является крупнейшим в мире производителем радиоактивного металла.

Так, по данным Bloomberg, ссылающегося на UxC, цена на уран выросла почти на 8% – до $45,25 за фунт.

Издание уточняет, что мировой рынок ожидает возможных перебоев в поставках, дефицита урана или остановки АЭС.

Сообщается, что несмотря на протесты, АЭС продолжают работать, так как многие из них накопили запасы в последние годы. Речь идет, в частности, о совместном предприятии по добыче – НАК Казатомпром и французской Orano.

Несмотря на это, за последние дни на Лондонской бирже акции крупнейшего добывающего уран предприятия Казатомпром упали на 10%.

Насколько сильно влияние событий в Казахстане на мировую и украинскую энергетику и какие могут быть изменения в ценах на уран, уголь и нефть – читайте в материале Фактов ICTV.

Как сообщил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по международным и энергетическим отношениям Михаил Гончар, рост цен на уран на мировом рынке может быть связан с международными спекулянтами, которые используют любой повод, чтобы хотя бы на время поднять цены.

– Поэтому тут, в действительности, ничего странного нет. Я думаю, что это просто использование текущей ситуации. На урановых производителей никто не нападает, никто их не захватывает. События происходят абсолютно в других местах. А потому это будет иметь временный характер, – прогнозирует эксперт.

Он также уточнил, что отношений в энергетике между Украиной и Казахстаном практически нет.

По его словам, если говорить о тех же поставках угля, которое существовали и сейчас могли бы быть, то не стоит забывать, что между Казахстаном и Украиной есть Россия, которая блокирует нашу торговлю.

В частности, последняя партия угля, которая должна была прийти в Украину из Казахстана, была остановлена РФ – и это произошло не сейчас, и не в связи с протестами, а еще в 2021 году.

– Учитывая, что мы практически не покупаем казахстанскую нефть для переработки – на нас также те события никак не влияют. Мы не покупаем казахстанский бензин и топливо. Возможно, какие-то разовые партии попадают, но они незаметны в общем балансе поставки, это скорее исключения, — констатирует эксперт.

Гончар подчеркивает, что Украина не получает из Казахстана ни газ, ни ядерное топливо.

– Так что события в Казахстане не будут особенным образом влиять на Украину, – считает он.

В то же время, по словам эксперта, из Казахстана идут поставки относительно небольшого количества нефти через территорию Украины и РФ в страны Центральной Европы.

– В первую очередь это Венгрия, Словакия. Мы тут выполняем транзитную роль. Но это имеет значение для Казахстана. Это происходит по системе дружба (речь идет о Договоре о дружбе, – Ред.). Там объем от миллиона до нескольких миллионов тонн, – отмечает Гончар.

Эксперт по энергетическим вопросам, глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко также считает, что Украина не особо пострадает от событий, происходящих в Казахстане.

– У нас есть собственный уран. Единственное, чего у нас, к сожалению, нет – это собственного ядерного топливного цикла, что необходимо было сделать уже лет 20 как. Мы покупаем в РФ топливные сборки. Но у нас есть собственный уран, и если мы не будем увеличивать на него цену, соответственно, цена топлива для нас расти тоже не должна. Мы можем обеспечить себя ураном полностью лет на 70, – поясняет эксперт.

При этом Дяченко уточняет, что топливо для АЭС – это такая вещь, через которую Украину могут “ударить больнее всего”, так как на этом завязана половина энергетики страны.

– Необходимо очень срочно вести переговоры и у нас создавать производство, – подчеркивает он.

По словам эксперта, цены для Украины могут повысить два момента. Первое, это мировые цены на уран – благодаря ним может вырасти мировая цена на топливо, на что может отреагировать наш внутренний рынок. И второе – то, что Украина, пускай и в небольших количествах, получала уголь из Казахстана.

– Россияне препятствовали этому, как могли. То есть не пропускали его через свою территорию. Там казахи пытались найти какие-нибудь пути… Сейчас же, когда россияне пытаются взять контроль над этой территорией – непонятно, что будет с этим углем, непонятно, чем это все закончится и будет ли у нас уголь из Казахстана, – признает он.

Кроме того, Казахстан является игроком и на нефтяных рынках, хотя и не ключевым.