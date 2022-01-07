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Факты / Мир

Перед переговорами США с РФ: Блинкен и Кулеба скоординировали позиции

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам министерской встречи НАТО.

– В Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня, – сообщил Кулеба.

Напомним, на следующей неделе, 10 января, США и РФ проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации на украинско-российской границе.

После этого, 11 января, пройдет саммит РФ-ОБСЕ, а 12 января – заседание совета Россия-НАТО.

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Фото: Getty Images

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