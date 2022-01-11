Суд в Праге сократил срок чеха, осужденному за деятельность в формировании “ДНР”

В Праге Апелляционный суд изменил приговор 27-летнему гражданину Чехии Лукашу Новачеку.

Так, ранее его приговорили к 20 годам лишения свободы за участие в войне на Донбассе в рядах российско-оккупацинных войск.

По данным Radio Prague International, срок тюремного заключения Новачека снизили до шести лет, так как суд счел недоказанным факт, что житель Карловарского края участвовал в боевых действиях.

Так, чеха признали виновным в участии в действиях организованной преступной группировки, но не в терроризме, который карается в его стране лишением свободы сроком до 26 лет.

Как сообщается, Новачек признался, что в июне 2015 года он выезжал на восток Украины. Но при этом он отрицает, что участвовал в военных операциях и утверждает, что в Донецк он приехал к девушке по имени Наташа, с которой познакомился по интернету.

Чех уточнил, что после прибытия в так называемую ДНР с ним связались знакомые девушки, которые предложили ему вступить в “Донецкую армию”.

Новачек сказал, что занял там гражданскую должность – работал поваром ради заработка.

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Джерело: Radio Prague International