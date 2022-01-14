РФ пыталась разъединить Запад на переговорах по безопасности, но ей это не удалось – Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что во время состоявшихся на этой неделе переговоров по европейской безопасности Россия пыталась разъединить Европу и США, но ей это не удалось.

– Очевидно, что они пытались нас разъединить, делая вид, будто нас (Евросоюза – Ред.) не существует, – сообщил Боррель.

Он уточнил, что США всегда подчеркивали, что не будут проводить обсуждения по вопросам Европы без ее участия.

Также он одобрил позицию НАТО по этому вопросу.

– Мы выступаем единым фронтом, – добавил он.

Двусторонние переговоры США с Россией по поводу стратегической стабильности состоялись на этой неделе. Сразу после них прошел Совет НАТО-РФ, затем – заседание Постоянного совета ОБСЕ, как и обычно, с российским участием.

Таким образом, ни одна из фаз переговоров с РФ не проходила при прямом участии или на платформе Евросоюза.

При этом американские официальные лица заявляли, что Брюссель остается в курсе всех дискуссий.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Европа (хотя и не ЕС) в тои или иной степени присутствовала на переговорах, так как европейские страны являются большинством членов Альянса.