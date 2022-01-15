Безопасность Украины – это безопасность всей Европы: Кулеба после встречи с главами МИД стран ЕС

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил глав МИД стран Европейского Союза за поддержку Украины.
– Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отвадить РФ от дальнейшей агрессии, – сообщил Кулеба по итогам неформальной встречи.
В свою очередь министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс заявила, что РФ должна провести деэскалацию и вернуться к переговорам.
– Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Она должна остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры, – призвала Трасс.
Источник: Дмитрий Кулеба, Элизабет Трасс