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Факты / Мир

Безопасность Украины – это безопасность всей Европы: Кулеба после встречи с главами МИД стран ЕС

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил глав МИД стран Европейского Союза за поддержку Украины.

– Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отвадить РФ от дальнейшей агрессии, – сообщил Кулеба по итогам неформальной встречи.

В свою очередь министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс заявила, что РФ должна провести деэскалацию и вернуться к переговорам.

– Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Она должна остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры, – призвала Трасс.

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Источник: Дмитрий Кулеба, Элизабет Трасс

Фото: УНИАН

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