Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Пентагон: признаков деэскалации ситуации на украинско-российской границе пока нет

Анастасия Гевко редактор ленты
Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США пока не наблюдают свидетельств деэскалации ситуации на границе Украины с Россией. 

– Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны, вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас. Нет знаков, указаний, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации, – утверждает Кирби.

Он также напомнил, что ранее США говорили о желании РФ обсуждать изменения масштабов и характера своих военных учений.

Однако, как отметил Кирби, это возможно только при аналогичных шагах с российской стороны.

Кирби добавил, что характер развертывания российских войск в регионе дает командованию этой страны “множество возможностей”.

Он заявил, что на данный момент трудно сказать, какой именно вариант действий собирается выбрать РФ.

Читайте
В Белом доме считают, что РФ может атаковать Украину в любой момент

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка