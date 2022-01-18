Пентагон: признаков деэскалации ситуации на украинско-российской границе пока нет

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США пока не наблюдают свидетельств деэскалации ситуации на границе Украины с Россией.

– Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны, вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас. Нет знаков, указаний, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации, – утверждает Кирби.

Он также напомнил, что ранее США говорили о желании РФ обсуждать изменения масштабов и характера своих военных учений.

Однако, как отметил Кирби, это возможно только при аналогичных шагах с российской стороны.

Кирби добавил, что характер развертывания российских войск в регионе дает командованию этой страны “множество возможностей”.

Он заявил, что на данный момент трудно сказать, какой именно вариант действий собирается выбрать РФ.