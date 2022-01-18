Белый дом прогнозирует, что Россия способна на то, чтобы совершить очередное военное нападение на Украину в любой момент.

– Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку в Украине, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 18 января.

Она добавила, что кризис создал президент России Владимир Путин, который собрал вдоль границ Украины стотысячное войско.

Псаки уточнила, что это включает в себя недавнюю переброску российских войск в Беларусь для проведения совместных учений, а также – проведение дополнительных учебных операций на востоке Украины.

Джен Псаки сообщила, что на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Америка подчеркнет необходимость деэскалации и напомнит о возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома резюмировала, что России необходимо решить, хочет ли она столкнуться с экономическими последствиями своих действий.