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Факты / Мир

В Белом доме считают, что РФ может атаковать Украину в любой момент

Анастасия Гевко редактор ленты
В Белом доме считают, что РФ может атаковать Украину в любой момент

Белый дом прогнозирует, что Россия способна на то, чтобы совершить очередное военное нападение на Украину в любой момент. 

– Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку в Украине, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 18 января.

Она добавила, что кризис создал президент России Владимир Путин, который собрал вдоль границ Украины стотысячное войско.

Псаки уточнила, что это включает в себя недавнюю переброску российских войск в Беларусь для проведения совместных учений, а также – проведение дополнительных учебных операций на востоке Украины.

Джен Псаки сообщила, что на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Америка подчеркнет необходимость деэскалации и напомнит о возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома резюмировала, что России необходимо решить, хочет ли она столкнуться с экономическими последствиями своих действий.

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Источник: Интерфакс

Фото: Getty Images

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