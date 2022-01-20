Россия является вторым в мире производителем нефти, уступая только Соединенным Штатам. А Украина является ключевым транзитным узлом энергоносителей, через который проходят большие объемы экспорта российского природного газа в Европу.

Вторжение в Украину вызовет опасения по поводу введения санкций в отношении огромных энергетических ресурсов России. Также появятся подозрения, что президент России Владимир Путин может использовать экспорт природного газа и сырой нефти в качестве экономического оружия.

— Существует вполне реальный шанс, что цена достигнет 100 долларов. Это будет инфляция с восклицательным знаком. Мы не можем себе такого позволить, — сказал Роберт Яугер, директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho Securities.

Сейчас невозможно предугадать, насколько вырастут цены — и как долго они останутся высокими. Но нефть за 100 долларов наверняка поднимет цены на заправках. А это означает, что российско-украинский конфликт может затронуть большинство американцев.

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Цены на бензин в США уже начали ползти вверх. В среду средний показатель по стране достиг 3,32 доллара за галлон (примерно 3,8 л) по сравнению с недавним минимумом в 3,28 доллара.

Цены на нефть резко выросли на этой неделе, и аналитики говорят, что этому росту способствовали опасения по поводу российско-украинского конфликта.

— Рынок очень медленно оценивал риски вторжения. Путин на самом деле не блефует. Он известен тем, что подкрепляет слова действием, — сказала Хелима Крофт, глава отдела глобальной товарной стратегии в RBC Capital Markets.

Что касается Европы, то известно, что она зависит от российского природного газа. Расходы газа в Европе резко выросли прошлой осенью из-за роста фьючерсов на природный газ.

Ранее Германия предупредила, что рассмотрит вопрос об остановке газопровода Северный поток-2, если Россия решиться на эскалацию конфликта в Украине. А это еще больше ограничит поставки природного газа в Европу.

Россия поставляет в Соединенные Штаты относительно скромные объемы нефти, всего 200 тыс. баррелей в день по состоянию на октябрь. Это составляет лишь 3% от общего объема импорта нефти США в размере 6 млн баррелей.

Тем не менее, сырая нефть является товаром, которым торгуют про всему миру, и цены на заправках основаны на мировых ценах на нефть. Нефтяной удар чувствуется везде.

Кроме того, высокие цены на природный газ заставят некоторые электростанции и заводы в Европе и Азии перейти с газа на нефть. Другими словами, спрос на нефть повысится.

В то же время поставки будут под вопросом.

Во-первых, военный конфликт поставит под угрозу энергетическую инфраструктуру региона. Но даже если трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы будут сохранены, Россия может решить сократить поставки природного газа или даже сырой нефти.

— Россия может превратить экспорт энергоносителей в оружие — чтобы каждый почувствовал боль. Многие считают, что Россия ответит отказом в поставках, чтобы заставить нас заплатить цену, — сказала Хелима Крофт.

Ранее президент США Джо Байден не раз говорил, что российская экономика понесет серьезные расходы и значительный ущерб, если Путин вторгнется в Украину, ведь экономика России зависит от экспорта нефти и газа. Но Байден не стал угрожать введением энергетических санкций.