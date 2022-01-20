Требования Кремля к НАТО относительно так называемых гарантий безопасности неприемлемы. Возможно, таким образом Россия ищет повод для войны.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов евродепутат, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он напомнил, что в июле прошлого года вышла статья президента России Владимира Путина, в которой искажаются факты об Украине.

– В июле президент Путин опубликовал очень волнующую статью, которая вводит в заблуждение и искажает факты. Некий манифест, васализирующий положение Украины. Кажется, он говорит нам очень открыто, что он хочет сделать, но его действия совершенно неприемлемы. И идея, что страна может просто расторгнуть прошлые соглашения и неожиданно потребовать сферы влияния – неприемлема, — подчеркнул Сикорский.

Комментируя требования Кремля, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, евродепутат заявил, что это может быть своеобразной игрой и поиском повода для войны.

Сикорский напомнил, что во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Украина не получила ПДЧ (План действий по членству в Альянсе). Речь идет о программе подготовки, без которой НАТО не принимает новых членов. Предоставление ПДЧ Украине не произошло до сих пор.

– Мы не предоставили Украине ПДЧ, это был очень спорный вопрос в 2008 году. И ничего по поводу этой амбиции Украины вступить в НАТО пока не изменилось… Я не понимаю, почему президент Путин начал неожиданно настолько волноваться по этому поводу. Возможно, это совсем не настоящее требование (по поводу отказа Украине во вступлении, — Ред.), потому что ничего не происходит. Возможно, он просто ищет повод для войны, и это тоже очень волнует, – отметил Сикорский.

Комментируя возможность вторжения РФ в Украину, он заявил, что это опасность для всей Европы.

– Вторжение дополнительных 100 тыс. российских войск станет большой войной, ведь все понимают, что Украина будет сопротивляться, — заявил политик.

В то же время Сикорский выразил мнение, что у РФ нет сейчас достаточного количества военных сил на границе для полномасштабного нападения. Евродепутат подчеркнул, что Украина в этой ситуации – не беззащитна, а украинские регулярные войска сейчас превышают количество российских сил вблизи границ.

Евродепутат также заверил, что России грозят жесткие последствия, если она все же решится на нападение.

– Последствия для РФ будут такими, чтобы помочь Украине защитить себя. Будет усилен военный потенциал восточного фланга НАТО, будут действительно болезненные экономические санкции, а также, возможно, заморозка активов российских олигархов, включая президента Путина. Мы будем очень разозлены, если РФ начнет двигаться против Украины, — отметил Сикорский.

Фото: Facebook Радослава Сикорского