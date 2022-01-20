Сбился с пути: журнал Time изобразил на обложке Байдена, над которым сгущаются тучи

Президент США Джо Байден попал на обложку журнала Time в образе человека, над которым сгущаются тучи.

В подписи к обложке на странице журнала в соцсетях лишь одна надпись – фраза “Год первый” (Year One) и прикрепленная ссылка на статью под заголовком Как администрация Байдена сбилась с пути.

Так, номер посвятили завершению первого года Джо Байдена на должности президента США.

Американский президент изображен сидящим в Овальном кабинете. Он смотрит вверх и из сгустившихся над его головой туч идет дождь.

На столе Байдена лежат папки с надписями: Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.), Инфляция, Избирательные права, Трамп – 2024 и Build Back Better (имеется ввиду план американского президента по восстановлению инфраструктуры страны, на него запланировано $4 трлн, – Ред.).

За спиной у Джо Байдена – коробки с экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию.