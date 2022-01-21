Байден и Путин могут провести прямые переговоры – Блинкен

Президент США Джо Байден готов пойти на прямые переговоры с главой России Владимиром Путиным в случае, если в этом возникнет необходимость.

Такое заявление сделал Энтони Блинкен во время брифинга по итогам разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

– Если мы придем к выводу, что лучше решать некоторые вопросы через прямой диалог президентов, мы готовы это сделать, – заявил он.

До этого министр Лавров заявил, что Путин готов на переговоры с Байденом в случае необходимости, но нужно будет время на подготовку.