Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что военная поддержка Украины и усиление восточных союзников НАТО является самым эффективным способом сдерживания России от агрессии.

Он напомнил, что в этом году США предоставили Украине самую масштабную военную поддержку с 2014 года, и что остальные союзники Альянса действовали таким же образом.

– Мы также тесно работали над планом усиления НАТО на восточном фланге на случай российской агрессии против Украины, – сказал Блинкен.

По его словам, все эти действия нужны для того, чтобы Москва поняла, какая будет цена у потенциальной агрессии против Украины.