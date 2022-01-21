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Факты / Мир

Вооружение для Украины и усиление НАТО: Блинкен назвал наиболее эффективные способы сдерживания РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен у Києві

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что военная поддержка Украины и усиление восточных союзников НАТО является самым эффективным способом сдерживания России от агрессии.

Он напомнил, что в этом году США предоставили Украине самую масштабную военную поддержку с 2014 года, и что остальные союзники Альянса действовали таким же образом.

– Мы также тесно работали над планом усиления НАТО на восточном фланге на случай российской агрессии против Украины, – сказал Блинкен.

По его словам, все эти действия нужны для того, чтобы Москва поняла, какая будет цена у потенциальной агрессии против Украины.

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Фото: Офис президента

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