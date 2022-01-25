Белый дом считает, что Киев недооценивает риск нового нападения РФ

Белый дом считает, что российская агрессия на украинской границе оценивается Киевом не совсем верно, так как США считают, что это – подготовка к вторжению.

Таким образом там прокомментировали заявления властей Украины о физической невозможности российского наступления в настоящее время.

– Никто не может узнать мысли президента РФ Владимира Путина, российского руководства. Но то, что мы видели, – это различные формы подготовки, включая размещение ста тысяч военных на границе, воинственную риторику и другие действия, – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что Вашингтон предпочел бы путь дипломатии, но из-за того, что мысли Путина предугадать невозможно, стоит готовиться ко всем сценариям.

– И мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе, – уточнила Псаки.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что нет оснований утверждать, что Россия готовит наступление на Украину, а также сказал, что такое наступление “физически невозможно” в данный момент.