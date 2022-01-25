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Факты / Мир

Белый дом считает, что Киев недооценивает риск нового нападения РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Білий Дім

Белый дом считает, что российская агрессия на украинской границе оценивается Киевом не совсем верно, так как США считают, что это – подготовка к вторжению.

Таким образом там прокомментировали заявления властей Украины о физической невозможности российского наступления в настоящее время.

– Никто не может узнать мысли президента РФ Владимира Путина, российского руководства. Но то, что мы видели, – это различные формы подготовки, включая размещение ста тысяч военных на границе, воинственную риторику и другие действия, – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что Вашингтон предпочел бы путь дипломатии, но из-за того, что мысли Путина предугадать невозможно, стоит готовиться ко всем сценариям.

– И мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе, – уточнила Псаки.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что нет оснований утверждать, что Россия готовит наступление на Украину, а также сказал, что такое наступление “физически невозможно” в данный момент.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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