Готов ли Запад защищать Украину от агрессии РФ — опрос шести ведущих стран

В декабре 2021 — январе 2022 года американская компания Schoen Cooperman Research по заказу Ялтинской Европейской Стратегии и Фонда Виктора Пинчука провела масштабное социологическое исследование Как Запад воспринимает Украину и чего Запад ожидает от Украины.

Исследования проводились в шести странах: США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Опросы в каждой стране проводили методом личного интервью в двух группах – обычное население (репрезентативная выборка взрослого населения в количестве 600 человек) и профессионалы (по 185 человек в каждой стране).

К профессионалам отнесли сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, которые имеют высшее образование и находятся в своей стране в верхней четверти или трети по величине годового дохода.

Согласно результатам исследования, граждане шести ведущих западных стран считают, что Украина — государство более демократическое, и в большей степени, чем Россия, разделяет западные ценности. Поэтому они склонны доверять ей больше, чем РФ.

В пяти из шести стран (исключением стала Великобритания) большинство опрошенного населения считают, что Россия не разделяет с Западом одинаковые ценности (в Канаде, Франции и Германии таких — более половины).

К кому больше доверия

Исследование показало, что население всех шести стран склонно больше доверять Украине. В трех государствах России верят менее одной десятой части опрошенных, еще в трех — гораздо меньше одной пятой.

Наивысшее доверие (51%) к Украине имеет соседняя Польша. В Германии все равно доверяют и России, и Украине — 28% респондентов, а во Франции больше тех, кто вообще не знает, кому верить (28%), чем тех, кто доверяют Украине (22%).

Уровень демократии

Украину на Западе воспринимают как фундаментально демократическое государство, Россию как фундаментально недемократическое. Подавляющее большинство респондентов во всех шести странах оценило уровень демократии в Украине от 5 до 10 (10 – максимум).

Гораздо выше, чем в случае с Россией, жители всех шести государств оценили и приверженность Украины западным ценностям. Практически во всех странах этот показатель превышает 50%.

Готов ли Запад пожертвовать Украиной для улучшения отношений с РФ

Все опрошенные гораздо больше склонны защищать и поддерживать Украину в противостоянии с Россией, чем жертвовать нашей страной для улучшения отношений с РФ.

Менее одной пятой из группы простых европейцев считают, что исправление отношения с Россией важнее защиты Украины от агрессии.

Граждане США, Канады и Великобритании причиной защищать наше государство в основном называют то, что Украина находится на передовой защите демократии от авторитаризма.

Согласно исследованию, большинство населения ведущих стран НАТО поддерживает принятие Альянсом обязательств перед Украиной защищать ее от агрессии России. В трех из шести из них этой точки зрения придерживаются примерно две трети населения.

В то же время во всех шести странах большинство населения и не менее двух третей профессионалов уверены, что Россия снова вторгнется в Украину.

Какие международные шаги могут повлиять на РФ

Мнения респондентов в разных странах разошлись. Немцы (и население, и профессионалы) предпочли исключение РФ из международной торговли (18/29%).

У французов также самый популярный ответ – исключение России из международной торговли (16/26%). Респонденты из Польши верят в эффективность дополнительных санкций (21/17%) и исключение из международной торговли (20/21%).

В том, что на Россию не повлияют никакие действия международного сообщества, уверена пятая часть американцев (20/17%), примерно столько же надеются на дополнительные санкции (17/22%). Треть (31%) канадцев вообще теряется в догадках.

Только респонденты из Великобритании возлагают надежды не только на исключение РФ из международной торговли, но и на силу поставленного Украине оружия (16/15%).

Хотят ли Украину видеть в НАТО и ЕС

Согласно результатам исследования, в США, Канаде, Польше и Германии поддержка предоставления Украине членства в ЕС в ближайшие 5–10 лет составила от 50 до 66%. Во Франции и Британии эту идею одобряют чуть меньше – по 41%.

С поддержкой членства Украины в НАТО ситуация хуже. Только в Канаде и Польше нашу страну в Альянсе видит более половины населения – по 51%. Поддержка в США и Великобритании чуть-чуть не дотянула до 50%.

Среди американцев и британцев идею поддерживают 47 и 49%, а вот среди французов и немцев – по 40 и 35% соответственно.

Источник: Зеркало недели