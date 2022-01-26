Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что его страна решила активно приобщиться к усилению Восточного фланга НАТО.
– Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой Восточный фланг и Италия будет играть в этом процессе активную роль, – цитирует министра итальянское посольство.
Гуэрини отметил, что авиационная база НАТО в Румынии неподалеку от границ Украины усилена современными итальянскими самолетами.
Кроме того командование НАТО подготовило специальный план на случай обострения на границе Украины с Россией с участием итальянских военнослужащих.
В случае, если кризис не завершится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в восточно-европейский регион.
Министр добавил, что в эскалации ситуации никто не заинтересован, а потому конструктивный диалог остается приоритетом.
– При этом, подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, – сказал Гуэрини.