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Факты / Мир

Италия готова активно участвовать в усилении Восточного фланга НАТО

Анастасия Гевко редактор ленты
Италия готова активно участвовать в усилении Восточного фланга НАТО

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что его страна решила активно приобщиться к усилению Восточного фланга НАТО.

– Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой Восточный фланг и Италия будет играть в этом процессе активную роль, – цитирует министра итальянское посольство.

Гуэрини отметил, что авиационная база НАТО в Румынии неподалеку от границ Украины усилена современными итальянскими самолетами.

Кроме того командование НАТО подготовило специальный план на случай обострения на границе Украины с Россией с участием итальянских военнослужащих.

В случае, если кризис не завершится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в восточно-европейский регион.

Министр добавил, что в эскалации ситуации никто не заинтересован, а потому конструктивный диалог остается приоритетом.

– При этом, подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, – сказал  Гуэрини.

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