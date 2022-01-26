НАТО развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5 тыс. человек в случае необходимости – Столтенберг

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в случае необходимости Альянс за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек.

Он уточнил, что во главе отряда будет Франция.

Также Столтенберг заявил, НАТО повышает свою боеготовность на фоне угрозы российской агрессии.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что благодаря переговорам с Кремлем НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе – в регионе Черного и Балтийского морей.

– Мы хотим показать России, что применение сил в регионе повлечет за собой последствия и что здесь нужны абсолютные гарантии безопасности для всех союзников НАТО, – рассказал госсекретарь.

Напомним, Североатлантический альянс передал России свои предложения в ответ на инициативы Кремля по “гарантиям о безопасности”.