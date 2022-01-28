Дипломатия может не сработать: иноСМИ оценили ответ США и НАТО по “гарантиям безопасности” РФ

В среду, 16 января, США и НАТО передали России ответы на ее предложения по “гарантиям безопасности”. Вскоре после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг провели пресс-конференции, во время которых прокомментировали свою позицию для СМИ и сообщили, что текст ответов в свободном доступе публиковать не будут.

Блинкен и Столтенберг попросили российскую сторону поступить аналогичным образом, так как в ином случае возможны негативные последствия для дипломатических переговоров по этим вопросам.

Оба спикера во время брифингов подчеркнули, что в ответах США и НАТО есть позитивные моменты для дальнейших переговоров с Россией, однако некоторые аспекты, касающиеся, в первую очередь, возможности Украины, Грузии и других стран вступить в Североатлантический альянс, даже не обсуждаются – Кремль не имеет права голоса в этих вопросах и не может влиять на политику “открытых дверей” Альянса.

Что пишут иностранные СМИ об ответе НАТО и США на российские “гарантии по безопасности” и как они оценивают результаты дипломатических попыток остановить российскую агрессию против Украины – читайте в материале Фактов ICTV.

Издание Foreign Affairs подчеркивает, что нынешний кризис, который возник между Украиной и Россией – это “расплата, которую готовили 30 лет”.

Там отмечают, что речь идет не только об Украине и ее возможном членстве в НАТО, но и о будущем всего европейского порядка, созданного в 90-х годах.

– Соединенные Штаты и их союзники разработали архитектуру евроатлантической безопасности, к которой у России не было четких обязательств или интересов, но с тех пор, как к власти пришел президент России Владимир Путин, Россия бросила вызов этой системе. Путин регулярно жаловался, что глобальный порядок игнорирует интересы России в области безопасности, и требовал, чтобы Запад признал право Москвы на сферу привилегированных интересов на постсоветском пространстве, – напоминают в издании.

Уточняется, что президент РФ уже не единожды организовывал вторжения в соседние государства – такие как, к примеру, Грузия, которые вышли из орбиты России, – для того, чтобы помешать им полностью переориентироваться.

– Учитывая конечную цель Путина и его уверенность в том, что сейчас самое время заставить Запад ответить на его ультиматумы, можно ли удержать Россию от нового военного вторжения в Украину? Никто не знает, что в конечном итоге решит Путин. Но его убежденность в том, что Запад игнорировал то, что он считает законными интересами России, в течение трех десятилетий, продолжает руководить его действиями. Он полон решимости подтвердить право России ограничивать суверенный выбор своих соседей и бывших союзников по Варшавскому договору и заставить Запад принять эти ограничения – будь то дипломатией или военной силой, – говорится в материале.

Foreign Affairs отмечает, что твердая позиция Кремля не означает, что Запад бессилен. Соединенным Штатам следует продолжать дипломатические отношения с Россией и стремиться к выработке modus vivendi – временного соглашения, которое позволит сторонам сосуществовать, несмотря на разные взгляды.

И в то же время Вашингтону необходимо продолжать координироваться с Европой, чтобы вовремя реагировать на действия России.

– Но ясно, что даже если Европа избежит войны, возврата к ситуации, которая была до того, как Россия начала стягивать свои войска в марте 2021 года, уже не будет. Конечным результатом этого кризиса может стать третья реорганизация евроатлантической безопасности, – уточняют в издании.

Там напомнили, что первая такая реорганизация произошла после Второй мировой войны, вторая – в период с 1989 по 1991 год, с распадом коммунистического блока, а затем и самого Советского Союза, за которым последовало стремление Запада создать цельную и свободную Европу.

– Теперь Путин прямо бросает вызов этому порядку своими действиями против Украины, – подчеркивают журналисты.

В The Hill, тем временем, отмечают, что возникает впечатление, что “немногие американцы или россияне осознают”, что вторжение РФ в Украину и реакция НАТО, которая наблюдается сейчас, могут “перерасти в Третью мировую войну”.

The Guardian в связи с анализом информации об ответе НАТО и США на российские “гарантии по безопасности” пишет, что Украина пытается преуменьшить сообщения о готовящемся нападении со стороны России. Это связывают с тем, что украинские власти пытаются удерживать от падения экономики страны, на которую негативно влияет российская агрессия на границе.

В свою очередь CNN отмечает, что некоторые союзники и эксперты скептически относятся к тому, насколько большой упор следует делать на письменный ответ США на российские “гарантии по безопасности”.

Они связывают это с тем, что он не даст места для переговоров по ключевым требованиям России, и есть опасения, что Москва воспользуется ответом США в качестве предлога, чтобы сказать, что дипломатия потерпела неудачу.

Высокопоставленный американский дипломат сказал изданию, что “вполне может быть правильно, что Россия не относится к этому серьезно”.

– Но мы обязаны проверить это предложение, пойти по дипломатическому пути, потому что, безусловно, гораздо предпочтительнее разрешить эти разногласия мирным путем в соответствии с нашими принципами, чем возобновить агрессию, возобновить конфликт, и все, что из этого последует, – сказал он.

NYT со ссылкой на анонимные официальные лица, знакомые с документами, сообщает, раскрыл некоторые аспекты ответов Запада на “предложения” РФ.

СМИ отмечает, что ответы начинаются с общих принципов, в том числе о том, что НАТО не отменит свою политику “открытых дверей”, согласно которой любое государство, желающее присоединиться к Альянсу, может сделать это.

В документах также четко указано, что Россия не будет иметь права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО.

Но они открывают дверь для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерных вооружений малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Также в документах говорится, что Соединенные Штаты и их союзники готовы говорить о взаимных правилах, чтобы ограничить размер и место проведения военных учений; такие ограничения гарантировали бы, что учения проводятся далеко от границ и их нельзя принять за сбор сил для вторжения.

– По мере того, как дипломатия продвигается вперед, Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги, предвосхищая наихудший сценарий в Украине, включая насилие в столице Киеве, – говорится в материале.

В связи с этим в издании пишут со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника морской пехоты, что две недели назад в посольство США отправили восемь дополнительных охранников морской пехоты, в результате чего их общее число достигло примерно 40.

Однако в воскресенье Госдепартамент приказал членам семей дипломатов в посольстве покинуть страну, напоминают в NYT.

Источник: Foreign Affairs, CNN, The Guardian, The Hill, NYT