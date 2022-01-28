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Факты / Мир

Германия выслала российского дипломата, подозреваемого в шпионаже – Spiegel

Валентина Летяк редактор ленты
Посольство РФ у Німеччині

Правительство Германии объявило сотрудника консульства России в Мюнхене персоной нон грата и выслало из страны. По информации издания Spiegel, российского дипломата заподозрили в шпионаже.

Он был аккредитован как дипломат, а на самом деле был сотрудником российской службы внешней разведки.

Россиянин проходит по делу в отношении Ильнура Н., обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.

По данным прокуратуры, этот научный сотрудник кафедры одного из технических университетов Баварии передавал информацию россиянину, интересовавшемуся технологией европейской ракеты-носителя Ariane.

Он был арестован летом 2021 года. Обвиняемый утверждал, что якобы не знал, что имеет дело с российской разведкой.

Однако немецкая прокуратура не могла привлечь Ильнура Н. к ответственности из-за его дипломатического статуса. Впоследствии он уехал из Германии.

В середине декабря 2021 года Германия признала двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата и выслала из страны.

Это решение связано с приговором по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Источник: Spiegel

Фото: Depositphotos

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