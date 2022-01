Мощные снегопады накрыли восточное побережье США

Восточное побережье США накрыли мощные снегопады, из-за которых многие здания остались без электричества, а авиарейсы – поотменяли.

Как сообщает CNN, предупреждение о сильной метели получили около 55 млн человек – от средней Атлантики до Новой Англии.

В целом в ночь на 29 января в некоторых районах выпало до 15 см снега, ожидается, что его станет больше.

Больше всего снега ожидают около Нью-Йорка, Лонг-Айленда, Род-Айленда, Нью-Гэмпшира, Массачусетса и Мена.

