Польша готова предоставить Украине не только оборонную помощь — Моравецкий

Польша готова предоставить Украине оборонную, газовую и гуманитарную помощь. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

– Мы о такой помощи Украине говорим в ЕС, в странах НАТО. Но Польша также сама готова предоставлять Украине в меру своих возможностей помощь в вопросах газовой сферы, обороноспособности, стабилизации экономики, а также в гуманитарных вопросах, что уже делаем, – отметил он.

Матеуш Моравецкий добавил, что Польша готова передать Украине несколько тысяч артиллерийских нарядов, патронов, противовоздушных снарядов типа Гром, легких минометов и дронов.

1 февраля Матеуш Моравецкий находится с визитом в Киеве. Накануне этой поездки он заявил, что самое главное – это поддержка Украины и защита ее суверенитета и территориальной целостности.

Тем временем 31 января глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох сообщил, что власти Польши приняли решение передать Украине десятки тысяч боеприпасов оборонного назначения для защиты от российской агрессии.

По его словам, сейчас данное решение дорабатывается в Министерстве национальной обороны Польши.