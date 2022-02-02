В ближайшее время США накроет снежный шторм. В связи с этим отменены около 3 тыс. авиарейсов, губернаторы ряда штатов призывают избегать автомобильных поездок и оставаться, по возможности, дома.

Как пишет CNN, на юг страны снежный шторм и низкие температуры должны прийти уже следующей ночью. Всего о непогоде предупреждают почти 90 млн человек, которые проживают от Скалистых гор до Новой Англии.

– Коридор тяжелого скопления льда (более четверти дюйма), вероятно, проходит от Техаса через долину Огайо… Ожидается, что в местах, затронутых снегом и/или льдом, температура останется ниже точки замерзания и значительно ниже средней в течение как минимум пары дней после окончания зимних осадков, – говорится в сообщении Центра прогнозирования погоды в США в среду, 2 февраля.

Так, власти штатов Оклахома и Миссури объявили о внедрении режима ЧС из-за грядущей бури. В частности, в Оклахоме может выпасть до 20 см снега, а в некоторых районах ожидаются скопления льда толщиной 6-10 см.

При этом в Канзас-Сити и Далласе на время шторма закрыли некоторые школы. Однако из-за погодных условий обучение не смогли перенести в дистанционный формат.

Губернаторы готовятся к непогоде: в Арканзасе направлено почти 88 членов Нацгвардии на помощь в борьбе с ее последствиями, власти выделили $250 тыс. на восстановительные работы.

В Иллинойсе также привели в готовность бойцов Нацгвардии.

Минтранс США сообщил, что выделяет более 1,8 тыс. грузовиков, а также – оборудования для очистки и ремонта дорог.