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Факты / Мир

В Пентагоне подтвердили намерения США перебросить дополнительные силы в Европу

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Пентагон

США скоро перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Эту информацию на брифинге подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что это перебрасывание не будет постоянным. Но сейчас к такому шагу вынуждены прибегнуть из-за ситуации, сложившейся с российскими войсками возле границы Украины.

Также таким образом США хотят обеспечить защиту своих союзников по НАТО. Поэтому известно, что из Германии в Румынию в ближайшие дни перебросят 1 тыс. военных, а из США в Польшу и Германию — еще около 2 тыс. военных. В то же время 8 500 военных в США сейчас приведены в повышенную боевую готовность.

В конце января стало известно, что НАТО увеличивает военное присутствие в Восточной Европе из-за угрозы нового вторжения России в Украину.

Союзники переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Это решение обусловлено тем, что РФ продолжает наращивать свое военное присутствие вокруг Украины.

Фото: Depositphotos

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