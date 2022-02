США скоро перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Эту информацию на брифинге подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что это перебрасывание не будет постоянным. Но сейчас к такому шагу вынуждены прибегнуть из-за ситуации, сложившейся с российскими войсками возле границы Украины.

Также таким образом США хотят обеспечить защиту своих союзников по НАТО. Поэтому известно, что из Германии в Румынию в ближайшие дни перебросят 1 тыс. военных, а из США в Польшу и Германию — еще около 2 тыс. военных. В то же время 8 500 военных в США сейчас приведены в повышенную боевую готовность.

.@PentagonPresSec: The United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany. I want to be very clear about something: these are not permanent moves. pic.twitter.com/SnQnGnCvwN

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) February 2, 2022