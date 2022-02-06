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Факты / Мир

На выезде из Беларуси в ЕС возникла очередь из 4,3. фур

Анастасия Гевко редактор ленты
На выезде из Беларуси в ЕС возникла очередь из 4,3. фур

Более 4,3 тыс. грузовых фур застряли в очереди на въезде в страны ЕС со стороны Беларуси.

Об этом следует из данных, опубликованных белорусским пограничным комитетом.

Как уточняется, большие очереди зафиксированы на границах Беларуси со всеми странами ЕС.

В частности, в направлении Латвии самая большая очередь образовалась в пункте Урбаны: более 640 фур. 

На пункте пропуска Бенякони на границе с Латвией ожидают более 550 автомобилей. 

Самый загруженный ПП на въезде в Польшу – Козловичи, где скопилось более 750 автомобилей.

 

Местные СМИ уточняют, что очереди на границе Беларуси со странами ЕС фиксируются с начала февраля. В частности, 1 февраля фиксировали по 3,5 тыс. фур, которые ждали возможности въезда, а на следующий день – более 4 тыс. машин.

Фото: Dreamstime

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