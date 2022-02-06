На выезде из Беларуси в ЕС возникла очередь из 4,3. фур

Более 4,3 тыс. грузовых фур застряли в очереди на въезде в страны ЕС со стороны Беларуси.

Об этом следует из данных, опубликованных белорусским пограничным комитетом.

Как уточняется, большие очереди зафиксированы на границах Беларуси со всеми странами ЕС.

В частности, в направлении Латвии самая большая очередь образовалась в пункте Урбаны: более 640 фур.

На пункте пропуска Бенякони на границе с Латвией ожидают более 550 автомобилей.

Самый загруженный ПП на въезде в Польшу – Козловичи, где скопилось более 750 автомобилей.

Местные СМИ уточняют, что очереди на границе Беларуси со странами ЕС фиксируются с начала февраля. В частности, 1 февраля фиксировали по 3,5 тыс. фур, которые ждали возможности въезда, а на следующий день – более 4 тыс. машин.