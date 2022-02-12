Риск нового конфликта в Европе реален – Столтенберг

В пятницу, 11 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден провели совместную виртуальную встречу с лидерами стран ЕС, премьером Британии Борисом Джонсоном, а также президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

– Участники ясно дали понять, что любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет стоить дорого, и подтвердили, что готовы продолжать диалог с Россией. Генеральный секретарь НАТО предупредил, что риск конфликта в Европе реален, и приветствовал недавнее развертывание союзниками по НАТО дополнительных оборонительных сооружений в восточной части Североатлантического союза, – говорится в заявлении пресс-службы НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что министры обороны стран НАТО обсудят на следующей неделе, как еще больше укрепить оборонительную позицию НАТО.

При этом лидеры согласились с важностью продолжения попыток диалога с РФ.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что он пригласил Россию и всех других членов Совета Россия-НАТО на дальнейшие встречи для обсуждения европейской безопасности, в том числе ситуации в Украине и вокруг нее, отношений между НАТО и Россией, прозрачности и снижения рисков, а также контроля над вооружениями, – сказано в сообщении.

Источник: НАТО