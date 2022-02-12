Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Риск нового конфликта в Европе реален – Столтенберг

Анастасия Гевко редактор ленты
Єнс Столтенберг

В пятницу, 11 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден провели совместную виртуальную встречу с лидерами стран ЕС, премьером Британии Борисом Джонсоном, а также президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

– Участники ясно дали понять, что любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет стоить дорого, и подтвердили, что готовы продолжать диалог с Россией. Генеральный секретарь НАТО предупредил, что риск конфликта в Европе реален, и приветствовал недавнее развертывание союзниками по НАТО дополнительных оборонительных сооружений в восточной части Североатлантического союза, – говорится в заявлении пресс-службы НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что министры обороны стран НАТО обсудят на следующей неделе, как еще больше укрепить оборонительную позицию НАТО.  

При этом лидеры согласились с важностью продолжения попыток диалога с РФ. 

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что он пригласил Россию и всех других членов Совета Россия-НАТО на дальнейшие встречи для обсуждения европейской безопасности, в том числе ситуации в Украине и вокруг нее, отношений между НАТО и Россией, прозрачности и снижения рисков, а также контроля над вооружениями, – сказано в сообщении.

Читайте
РФ может начать вторжение в Украину во время Олимпиады – Белый дом

Источник: НАТО

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка