Вокруг Украины сейчас идет гибридная война. Россия не оставляет намерений заставить наше государство свернуть с прозападного пути, хотя, вероятно, не решится на полномасштабное кровопролитное военное вторжение.

Такое мнение выразил в эфире одного из польских телеканалов генерал-майор в отставке, профессор Ягеллонского университета Богуслав Пацек.

Он отметил, что ситуация вокруг российско-украинского конфликта до сих пор находится в тупике.

– Понятно, что ни Владимир Путин, ни Российская Федерация, ни западная сторона, США и другие страны не собираются уступать свои позиции ни на миллиметр, – заявил генерал.

Богуслав Пацек напомнил, что Москва подталкивает Запад к так называемым гарантиям безопасности, которые невозможно реализовать: в частности, требует возвращения НАТО к рубежам 1997 года. В то же время, Запад, по словам генерала, настроен решительно и отвергает эти ультиматумы Кремля.

Богуслав Пацек также объяснил, что Россия хочет заставить Украину свернуть с прозападного пути, начать сотрудничать с Москвой и войти, как Беларусь, в тесную связь с РФ, оказаться в сфере российского влияния.

– Россияне называют это обеспечением собственной безопасности, но речь идет не только о безопасности. Украина этого не хочет, – отметил генерал.

Комментируя российские военные учения на территории Беларуси, Пацек выразил мнение, что Россия не решится на полномасштабную кровопролитную войну с Украиной. Как подчеркнул польский генерал, такие действия “вовлекли бы РФ в большую авантюру на многие годы”, а это “совершенно не в интересах” Москвы.

Пацек добавил, что нынешнюю ситуацию можно назвать холодной войной, гибридной войной или нетрадиционной войной.

– Мы можем это называть по-разному. Это длится уже давно. Некоторые элементы длятся не месяцами, а годами, – напомнил он.

Комментируя эвакуацию американских дипломатов из Украины и передислокацию военных США, Пацек подчеркнул, что сейчас происходит “жесткая психологическая война с обеих сторон” (стран Запада и РФ).

– Это гибридная война. Обеим сторонам есть что выигрывать, – проинформировал генерал.

Отдельно Пацек прокомментировал нынешнее состояние украинских вооруженных сил. По его словам, по сравнению с 2014 годом, сейчас это совсем другая армия, и изменения являются революционными.

– Дело не только в помощи Запада. Украина сама многое сделала, когда речь идет о военном потенциале. И сегодня это совсем другая армия, – отметил генерал.

На днях Государственный департамент США приказал уехать из посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. Такое решение Вашингтон принял на фоне постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе и угрозе новой волны агрессии РФ.

В то же время, Пентагон принял решение временно передислоцировать 160 военнослужащих Нацгвардии Флориды с территории Украины. Они занимались обучением военнослужащих ВСУ.

Источник: TVN24