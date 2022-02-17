Вынес труп и оставил посреди улицы: на Харьковщине осудили мужчину

На Харьковщине приговорили к восьми годам тюрьмы 39-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

– Досудебным расследованием установлено, что мужчина во время ссоры ударил сожительницу по голове. Поняв, что она не дышит, мужчина вынес ее труп на улицу и оставил у дома по Московскому проспекту. После этого злоумышленник скрылся, – сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Там добавили, что обвиняемый вину признал, а также – раскаялся в том, что совершил.

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, однако приговор еще не вступил в законную силу, так как срок на подачу апелляции еще не прошел.