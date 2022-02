Великобритания предоставит Украине гарантию по кредитам до $500 млн

Правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете, чтобы поддержать дальнейшую стабильность в Украине.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в социальных сетях.

Так, страна гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России.

The UK will guarantee up to $500million in loans to help Ukraine withstand the economic impact of Russia’s actions.

We are using our economic heft to inflict pain on Russia and to support the Ukrainian people. https://t.co/GIVcC0LqEL

— Liz Truss (@trussliz) February 23, 2022