Япония вводит ряд экономических санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Правительство Японии решило ввести запрет на выпуск в своей стране российских облигаций, заморозить активы некоторых россиян и ограничить возможность осуществления поездок.

Кроме того, рассматривается возможность усиления ограничений в отношении банков РФ. Добавляется, что в случае нападения России запрет на экспорт технологий будет шире, чем был введен в 2014 году.

— Действия России явно наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти действия и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям, – заявил премьер.

Кисида предупредил, что в случае усугубления ситуации власти Японии рассмотрят дальнейшие меры.

Напомним, что 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ Кремль признал “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы и “договоры о дружбе” с главарями луганских и донецких террористов.

После этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о немедленных жестких санкциях против интересов российского бизнеса и предостерег президента России Владимира Путина от любых дальнейших военных действий против Украины.

По его словам, это только первый этап, а следующие санкции будут реализованы вместе с США и ЕС, если эскалация будет продолжаться.

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Источник: Kyodo News