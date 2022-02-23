Япония вводит ряд экономических санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида.
Правительство Японии решило ввести запрет на выпуск в своей стране российских облигаций, заморозить активы некоторых россиян и ограничить возможность осуществления поездок.
Кроме того, рассматривается возможность усиления ограничений в отношении банков РФ. Добавляется, что в случае нападения России запрет на экспорт технологий будет шире, чем был введен в 2014 году.
— Действия России явно наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти действия и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям, – заявил премьер.
Кисида предупредил, что в случае усугубления ситуации власти Японии рассмотрят дальнейшие меры.
Напомним, что 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ Кремль признал “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы и “договоры о дружбе” с главарями луганских и донецких террористов.
После этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о немедленных жестких санкциях против интересов российского бизнеса и предостерег президента России Владимира Путина от любых дальнейших военных действий против Украины.
По его словам, это только первый этап, а следующие санкции будут реализованы вместе с США и ЕС, если эскалация будет продолжаться.
Источник: Kyodo News