С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении. Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Заслужный Валерий Федорович.

Напомним, что утром 24 февраля войска РФ вторглись на территорию Украины. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Известно, по сообщению МВД Украины, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

По состоянию на 13.00 РФ нанесла более 30 ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Главные события о войне РФ против Украины – в тестовой трансляции на Фактах ICTV.