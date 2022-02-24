Германия приостановила сертификацию Северного потока-2. Это ответ на действия России на востоке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

На это решение чиновники решались долго, поскольку не знали, какие это будет иметь последствия. Мы расспросили экспертов, а также побывали в городе Лубмин.

Северный поток заканчивается в городке Лубмин на побережье Балтийского моря.

— Вы ведь на курорт, да? — водитель, который везет нас в Лубмин, даже представить не может, с какой еще целью туда можно ехать.

В представлении рядовых немцев — это просто уютный курорт на Балтийском море, где любят отдыхать пенсионеры. Место очень ухоженное и довольно богатое.

Только послеобеденная пора, а на улицах уже почти никого нет. В городке проживает лишь две тысячи человек.

Он настолько маленький, что мэра, с которым договорились о встрече, мы случайно встречаем в центре города. И уже вместе едем посмотреть Северный поток 1 и 2.

Аксель Фогт, мэр города, возглавил его еще до запуска Северного потока-1. Это высокий худощавый мужчина средних лет, уже “надцать” лет бургомистр. Он организовывает нам экспресс-тур по основным индустриальным объектам.

Это его первый разговор с украинскими журналистами. Он пришел на эту должность практически одновременно с канцлером Ангелой Меркель. Кстати, она баллотировалась в депутаты Бундестага от округа Штральзунд.

Северная Передняя Померания — Рюген, неподалеку от Лубмина. И именно Меркель является крестной матерью обоих газопроводов.

— Газопровод — это налоги в наш бюджет, — говорит мэр Лубмина.

Мы проезжаем Грайсвальдскую атомную станцию, ее закрыли в 1990 году, а из бывшего канала сброса воды сделали порт за государственный счет.

Теперь здесь официально хозяйничает Фогт — он и мэр, и директор порта.

— Мы находимся в промышленном порту, который является сердцем всей промышленной области. Благодаря порту предприятия всего региона Балтийского и Северного морей обеспечиваются продукцией. Промышленный порт объединяет общины Креслин, Лубмин и Рубенов, которые расположены вокруг промышленного района. Мы являемся владельцами и распорядителями порта, — рассказывает Аксель Фогт.

Но знаковым это место является не только поэтому. Фогт просит посмотреть направо. За рабочим понтоном — Северный поток-1. По другую сторону — Северный поток-2.

Мэр объясняет, почему важные объекты построили именно здесь.

— Мы выполнили основное требование для этого энергетического объекта. У нас есть прямое подключение к воде из Балтийского моря. У нас уже был проект Северный поток-1, которой успешно построен и работает с 2011 года. Он у нас был в качестве образца. Знали все аспекты его строительства. Мы все делали, чтобы успешно реализовать Северный поток-2. Для этого у нас был порт, через который мы получали строительные материалы. У нас также была возможность транспортировать строительные конструкции и агрегаты железнодорожным транспортом, — делится Аксель Фогт.

Оба объекта огорожены сеткой, поэтому их можно отлично рассмотреть. Фогт ведет нас на точку, где их видно лучше всего.

— Вот здесь, под землей, идут трубы Северного потока 2, — рассказывает он, пока выходим на холм в поисках наилучшей точки съемки.

От этого объекта зависит благополучие его общины. Не удивительно, что мэр хочет, чтобы он работал.

— Северный поток-2 идентичен Северному потоку-1, и для нас как для общины на северо-востоке Германии он важен. На северо-востоке Германии, и особенно в нашем земельном округе, очень мало промышленных районов. Любминер Хайде (Lubminer Heide) один из наиболее мощных. Здесь работает более 2 тыс. человек. В этом отношении Северный поток-2 очень важен. Проект приносит нам большое количество промышленных налогов, которые остаются в общине, идут в земельном округ, а часть из них – в бюджет федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern). К строительству привлечено много людей, — рассказывает мэр.

Мнение Акселя Фогта разделяет большинство местных жителей. О том, что эти объекты будут ловушкой для всей Европы, здесь предпочитают не думать.

История строительства Северного потока-2

О проекте Северный поток-2 объявили еще в 2010 году.

Соглашения о строительстве двух дополнительных линий между Газпромом и компаниями Royal Dutch Shell, E.ON, OMVи Engie заключили в 2015 году.

За два года Nord Stream-2AG и компания Allseas договорились об обеспечении мощностей для укладки труб через море.

Еще через два года проект приостановили из-за санкций. Затем строительство возобновили. В прошлом году в августе Газпром заявил, что газопровод почти готов к запуску, помешали проблемы с сертификацией.

Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что компания Nord Stream-2 основана с нарушениями немецкого законодательства. И пока это не исправят, разрешения старт не будет.

Геополитическое значение Северного потока-2

Этот проект называют российским геополитическим оружием. Сам по себе ни Германии, ни Европе он не нужен.

— Мы никогда не нуждались в таком газопроводе через Балтийское море. У нас есть более мощный транзит через Украину. А этот газопровод — политический проект для замены украинского транзита, — рассказывает Фактам профессор, эксперт Немецкого института экономических исследований Франциска Хольц.

Кроме того, эта труба позволяет России влиять на Европу.

Если поток запустить, то 70-80% транзита российского газа в Европу сосредоточится на одном маршруте.

Россия получила бы монополию на поставки топлива. Поскольку согласно проекту определенные европейские страны получили бы преференции в поставках газа, это могло бы подорвать единство Евросоюза.

Россия, в свою очередь, взялась за шантаж еще до запуска газопровода.

— Дефицит, который Россия создала на европейском рынке — был шантажом для того, чтобы заставить европейцев сертифицировать Северный поток-2, — говорит советник главы правления НАК Нафтогаз Светлана Залищук.

Несмотря на это, предыдущее немецкое правительство поддерживало завершение проекта. А новое до последнего взвешивало позиции.

Санкции в отношении Северного потока-2

Об оппозиции строительству потока, в январе 2018 года заявили представители США и Польши.

Через год, 20 декабря 2019 года, США ввели новые санкции в отношении компаний, строивших поток. И дали им месяц на прекращение работ.

Еще через год, 9 декабря 2020 года, утвердили новый пакет ограничений за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов.

В мае прошлого года санкции отменили. Президент США Джозеф Байден тогда заявил, что санкции вредят отношениям с европейскими союзниками.

В ноябре Госдеп сообщил, что вводятся ограничения в отношении компании, которая связана с Россией и участвует в строительстве газопровода. Предыдущие ограничения не помешали остановить поток.

Но то, что Германия останавливает сертификацию, может сработать, считает Светлана Залищук.

— Мы приветствуем такое решение немецкого правительства. Это то решение, которого украинский Нафтогаз долгое время добивался. Они прекращают процесс сертификации, я видела некоторые комментарии журналистов, что процесс и так был приостановлен, поэтому ничего не изменится. Но это не совсем так. Ранее процесс был приостановлен из-за того, что Россия не добавила полный пакет документов. Но теперь у нас есть официальное решение по Северному потоку — 2, которое принято на самом высоком политическом уровне, — уверяет Светлана Залищук.

Россия все еще имеет шансы запустить поток, говорит Залищук. Остановка сертификации — не санкции.

Шольц попросил Федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. На каких условиях — неизвестно. Документ еще не обнародован.

Вполне возможно, что в нем прописаны требования относительно того, что должна сделать Россия, чтобы Поток запустили. Также Nord stream-2 может попытаться отстоять свои позиции в суде.

В то же время в Нафтогазе отмечают, решение Германии не повлияет на безопасность поставок газа в Европейский Союз через нашу ГТС.

Украинская газотранспортная система втрое мощнее Северного потока-2. Конечно, если Россия не захочет нанести газовый удар в ответ.

В Кремле уже пригрозили, что газ в Европе будет стоить $2 тыс. за кубометр.

Фото: Ольга Читайло, Getty Images