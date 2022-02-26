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Факты / Мир

Белый дом объявил санкции против Путина и Лаврова

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Белый дом объявил санкции против Путина и Лаврова

Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, детали санкций объявят позже.

— В результате телефонного разговора, который президент Байден провел с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, и в согласовании с решением европейских союзников, США присоединятся к ним во введении санкций против президента Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза, — сказала Псаки.

Ранее Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Санкции предполагают замораживание их счетов.

В санкционном листе отмечается, что президент Российской Федерации обладает высшей властью над политикой российского правительства и российских вооруженных сил, потому санкции вводятся, так как в феврале 2022 года Владимир Путин отдал приказ российским ВС начать вторжение в Украину, подрывая и угрожая территориальной целостности, суверенитету или независимости нашей страны.

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Фото: Getty Images

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