НАТО предоставит Украине системы противовоздушной обороны – Столтенберг

НАТО предоставит Украине системы противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

— НАТО предоставит Украине системы противовоздушной обороны и дополнительное оружие, — сообщил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг призвал Москву немедленно прекратить военные действия. Он отметил, что такие действия России угрожают евроатлантической безопасности и являются серьезным нарушением международного права. По словам генерального секретаря НАТО, Североатлантический союз сделает все для защиты стран-союзников.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева.

Украинская армия дала отпор врагу. Противостояние продолжается и сейчас.

В то же время мир осудил агрессивные действия Кремля. Украину поддержали США, Германия, Франция, Великобритания, Польша.