Казахстан отказал России в помощи с войной против Украины — NBC

Казахстан, который считается одним из ближайших союзников России, отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к масштабной войне на территории Украины. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Кроме того, правительство Казахстана заявило, что не признает созданные Россией псевдореспублики Донбасса, которые Владимир Путин использовал как повод для своей агрессии в Украине.

Такой шаг от союзника России получил поддержку в Соединенных Штатах. Там добавили, что поддерживают решение страны отказаться отправлять их войска в Украину.