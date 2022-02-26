Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Казахстан отказал России в помощи с войной против Украины — NBC

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Казахстан отказал России в помощи с войной против Украины — NBC

Казахстан, который считается одним из ближайших союзников России, отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к масштабной войне на территории Украины. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Кроме того, правительство Казахстана заявило, что не признает созданные Россией псевдореспублики Донбасса, которые Владимир Путин использовал как повод для своей агрессии в Украине.

Такой шаг от союзника России получил поддержку в Соединенных Штатах. Там добавили, что поддерживают решение страны отказаться отправлять их войска в Украину.

– Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают псевдореспублик, – говорится в реакции Вашингтона.

Читайте
Бои за Киев и удары по Николаеву: что происходит во второй день масштабной войны в Украине (онлайн)

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка