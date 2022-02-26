Благотворительные, общественные и гуманитарные организации во всем мире наращивают свою деятельность, чтобы помочь украинцам в условиях вероломного российского вторжения. Вот некоторые из них.

Razom для Украины

Американская организация Razom для Украины после военного нападения России занимается поиском и доставкой медикаментов в Украину.

— Сейчас проблема заключается в разрыве цепочки поставок и недоступности некоторых жизненно важных предметов медицинского назначения, — сказал представитель организации.

По его словам, медицинское оборудование, которое необходимо для тактической медицины, в Украине уже нельзя купить, а в запасах украинской армии его не хватает.

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН расширяет программы в условиях военного кризиса, от которого пострадали 3,4 млн человек, в том числе 510 тыс. детей, на Донбассе, говорится на его сайте.

Программы включают доставку безопасной воды в пострадавшие районы, а также медицинских, гигиенических и экстренных гуманитарных грузов как можно ближе к населенным пунктам, которые расположены вблизи зон конфликта.

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Международный комитет Красного Креста

Красный Крест занимается гуманитарной деятельностью, помогая украинцам, пострадавшим от военного конфликта.

Представители Красного Креста помогли семьям на подконтрольных Украине территориях Донбасса отремонтировать тысячи домов, больницы и учреждения первичной медико-санитарной помощи, школы и общественные центры.

Организация рассматривает ситуацию на востоке Украины как “конфликт низкой интенсивности с регулярными вспышками насилия, который унес жизни многих людей, разрушил дома и разделил целые семьи”.

Международный медицинский корпус

Международный медицинский корпус и его команда в Украине “приняли немедленные меры для обеспечения безопасности медицинского персонала и готовы по мере необходимости расширять оказание помощи гражданскому населению”, сообщается на сайте организации.

Проект НАДЕЖДА

Глобальная организация здравоохранения и гуманитарной помощи отреагировала на украинский кризис, предоставив людям как в Украине, так и в соседних странах медицинскую и гуманитарную помощь.

Согласно заявлению организации, группа реагирования на чрезвычайные ситуации Project HOPE и партнеры на местах “отправляют критически необходимые медицинские принадлежности и готовы обеспечить медицинские осмотры, поддержку психического здоровья и уход за оттоками беженцев по мере развития этой трагической ситуации”.

Источник: Вusinessinsider