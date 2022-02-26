Благотворительные, общественные и гуманитарные организации во всем мире наращивают свою деятельность, чтобы помочь украинцам в условиях вероломного российского вторжения. Вот некоторые из них.
Razom для Украины
Американская организация Razom для Украины после военного нападения России занимается поиском и доставкой медикаментов в Украину.
— Сейчас проблема заключается в разрыве цепочки поставок и недоступности некоторых жизненно важных предметов медицинского назначения, — сказал представитель организации.
По его словам, медицинское оборудование, которое необходимо для тактической медицины, в Украине уже нельзя купить, а в запасах украинской армии его не хватает.
ЮНИСЕФ
Детский фонд ООН расширяет программы в условиях военного кризиса, от которого пострадали 3,4 млн человек, в том числе 510 тыс. детей, на Донбассе, говорится на его сайте.
Программы включают доставку безопасной воды в пострадавшие районы, а также медицинских, гигиенических и экстренных гуманитарных грузов как можно ближе к населенным пунктам, которые расположены вблизи зон конфликта.
Международный комитет Красного Креста
Красный Крест занимается гуманитарной деятельностью, помогая украинцам, пострадавшим от военного конфликта.
Представители Красного Креста помогли семьям на подконтрольных Украине территориях Донбасса отремонтировать тысячи домов, больницы и учреждения первичной медико-санитарной помощи, школы и общественные центры.
Организация рассматривает ситуацию на востоке Украины как “конфликт низкой интенсивности с регулярными вспышками насилия, который унес жизни многих людей, разрушил дома и разделил целые семьи”.
Международный медицинский корпус
Международный медицинский корпус и его команда в Украине “приняли немедленные меры для обеспечения безопасности медицинского персонала и готовы по мере необходимости расширять оказание помощи гражданскому населению”, сообщается на сайте организации.
Проект НАДЕЖДА
Глобальная организация здравоохранения и гуманитарной помощи отреагировала на украинский кризис, предоставив людям как в Украине, так и в соседних странах медицинскую и гуманитарную помощь.
Согласно заявлению организации, группа реагирования на чрезвычайные ситуации Project HOPE и партнеры на местах “отправляют критически необходимые медицинские принадлежности и готовы обеспечить медицинские осмотры, поддержку психического здоровья и уход за оттоками беженцев по мере развития этой трагической ситуации”.
Источник: Вusinessinsider