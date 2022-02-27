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Факты / Мир

11 вертолетов и колонна техники: потери российских войск за третьи сутки войны

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
аерофлот

В течение суток 26 февраля российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25, два военно-транспортных Ил-76 МД, колонну техники и эшелон с горючим.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Вражескую технику уничтожали: истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1. Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники, — сообщила она.

Также блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Байрактар ​​ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

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Фото: Depositphotos

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