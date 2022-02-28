Мировая сеть онкологов OncoAlert в знак солидарности с Украиной заявила о прекращении любого сотрудничества с ассоциациями и конгрессами онкологов Российской Федерации.

Об этом OncoAlert сообщила на своей странице в Facebook.

— В ответ на вторжение в Украину OncoAlert прекращает любое сотрудничество с Россией. OncoAlert — нейтральная в политическом плане организация, но мы не можем стоять в стороне от агрессии на наших украинских друзей и коллег. Спасибо за понимание. OncoAlert. Вместе с Украиной, — говорится в письме.

В свою очередь Министерство здравоохранения Украины опубликовало призыв ко Всемирной организации здравоохранения прекратить сотрудничество с РФ.

Призыв Минздрава Украины к ВОЗ

Россия развернула на территории Украины террористические действия против мирного населения и медиков. Российские оккупанты, нарушая нормы международного права, обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, детские дома и мирное население!

Каждый день врачи под обстрелами борются за жизнь своих пациентов, в том числе и детей. Ежедневно молят Бога, чтобы в операционную не прилетел вражеский снаряд. Ежедневно во время выполнения своих профессиональных обязанностей — спасения человеческих жизней — гибнут медицинские работники.

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Расстрел медиков — это преступление против человечества. Поэтому Минздрав призывает ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с Российской Федерацией. Также Минздрав призывает другие агентства ООН, которые занимаются гуманитарными вопросами, перенести свои региональные представительства из Москвы.

За каждый факт нападения, который документируется, ответственные рано или поздно понесут справедливое наказание!