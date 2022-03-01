Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму $10 млн.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на МИД страны.
В министерстве отметили, что поддержка будет осуществляться путем консультаций с правительством Украины, соседних стран и международных организаций.
В понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своему правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Украине.
— Мы надеемся, что поддержка нашего правительства эффективно помогает украинскому народу и беженцам, и мы будем продолжать активно вносить свой вклад в разрешение гуманитарного кризиса в Украине, — говорится в сообщении министерства.