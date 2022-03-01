Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму $10 млн.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на МИД страны.

В министерстве отметили, что поддержка будет осуществляться путем консультаций с правительством Украины, соседних стран и международных организаций.

В понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своему правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Украине.