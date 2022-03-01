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Факты / Мир

Южная Корея передаст Украине $10 млн гуманитарной помощи

Марта Бондаренко редактор ленты
Южная Корея передаст Украине $10 млн гуманитарной помощи

Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму $10 млн.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на МИД страны.

В министерстве отметили, что поддержка будет осуществляться путем консультаций с правительством Украины, соседних стран и международных организаций.

В понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своему правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Украине.

— Мы надеемся, что поддержка нашего правительства эффективно помогает украинскому народу и беженцам, и мы будем продолжать активно вносить свой вклад в разрешение гуманитарного кризиса в Украине, — говорится в сообщении министерства.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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